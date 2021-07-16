Bir tarafta yağmur, bir tarafta kar

Yurdun belli kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar ile vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Son olarak Rize'deki şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede birçok sel felaketi yaşanmış ve ölüm ve yaralanmalara sebebiyet vermişti. Van Erciş'te de buna benzer bir senaryo yer aldı. Neyse ki herhangi bir ölümün olmadığı taşkınlarda maddi kayıp yaşandı.

15 HAYVAN TELEF OLDU

Sel nedeniyle Kırkpınar Mahallesi'nde 15 küçükbaş hayvan telef olurken, çok sayıda ahır ve samanlık ise sular altında kaldı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da, sel felaketinin yaşandığı Kırkpınar Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi. Belediye ve devlet olarak tüm imkânların seferber edileceğini söyleyen Mehmeybeyoğlu, daha sonra Tekler ve Kırkdeğirmen mahallerine geçerek inceleme yaptı.

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

İlçede bir anda bastıran sel Ekili tarım alanlarında büyük zarar neden oldu. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, taşkının yaşandığı köylerde incelemelerde bulunarak vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada şiddetli yağış nedeniyle 13 köyde taşkın meydana geldiğini belirterek, "Çok şükür can kaybımız bulunmuyor. Şu ana kadar bize bildirilen 6 hayvanın telef olduğudur. Belediye ekiplerimiz sağanak yağışın etkili olduğu köylerde çalışmalara başladı" dedi.

Çelebibağı mahallesi muhtarı Seyithan As ise "Sel mahallemizde çok zarara yol açtı ekili tarım alanlarımızın çoğu zarar gördü bilmiş buğday ve ot tarlaları zarar gördü özellikle Sağ olsun belediye ekiplerimiz selin ilk anından beri bizlerle beraber mücadele vermekteler. Çiftçilerimiz çok zararı var. Devletimiz büyüktür çitçilerimize yardım edecektir belediye başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ederim" açıklamalarında bulundu.