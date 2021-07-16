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Giriş Tarihi: 16.7.2021 12:31

Bitlis’te binlerce kişi demokrasi nöbeti tuttu

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te binlerce kişi demokrasi nöbeti tuttu

Bitlis’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma dolayısıyla program düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile demokrasi nöbeti tuttu.

Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ve ilahilerin söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması katılımcılara izletildi.

Programda konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, milletin gözbebeği, tarihi şanlı kahramanlıklarla dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) içine yuvalanmış FETÖ/PDY mensubu asker kılıklı bir grup tarafından ülkede gerçekleştirilmek istenen darbe girişimini 5. yıl dönümünde bir kez daha şiddetle ve nefretle kınadığını belirtti. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise 15 Temmuz'un bir milletin vatanı, bayrağı ve ezan susmasın diye gösterdiği kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Etkinlikler kapsamında düzenledikleri yürüyüşün ardından meşaleler ile programın düzenlendiği alana gelen milli sporcular, beraberinde getirdikleri sancağı Vali Oktay Çağatay'a takdim etti. Program günün anısına yazılan şiirlerin okunması, ilahilerin okunmasının ardından saat 00:13'de bütün camilerden sela okunmasının ardından sona erdi.

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Bitlis’te binlerce kişi demokrasi nöbeti tuttu
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