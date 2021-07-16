Bugün bankalar açık mı? 16 Temmuz banka çalışma saatleri ile bankalar saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü'nü geride bırakırken öte yandan "16 Temmuz Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bankada çeşitli finansal işlem yapması gereken vatandaşlar bayram tatili öncesi bankalara akın etti. Bugün resmi tatil olmadığından bu kurumların hafta içi çalışma saatlerinde hizmet vereceği biliniyor. Peki, Bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor? İşte Akbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, İşbankası ve diğer banka çalışma saatleri 2021…
16 Temmuz bugün bankalar kendi çalışma saatlerinde hizmet verecek.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank'ın çalışma saatleri, 2 Haziran itibarı ile 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.
Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
YAPIKREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapıkredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Qnb Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir