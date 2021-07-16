Bugün bankalar açık mı? 16 Temmuz banka çalışma saatleri ile bankalar saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü'nü geride bırakırken öte yandan "16 Temmuz Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bankada çeşitli finansal işlem yapması gereken vatandaşlar bayram tatili öncesi bankalara akın etti. Bugün resmi tatil olmadığından bu kurumların hafta içi çalışma saatlerinde hizmet vereceği biliniyor. Peki, Bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor? İşte Akbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, İşbankası ve diğer banka çalışma saatleri 2021…