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Giriş Tarihi: 16.7.2021 13:44

Bugün bankalar açık mı? 16 Temmuz banka çalışma saatleri ile bankalar saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Bugün bankalar açık mı? 16 Temmuz banka çalışma saatleri ile bankalar saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Milli Birlik ve Demokrasi günü 15 Temmuz sonrasında bugün sabah saatlerinden itibaren bayram tatili öncesinde finansal işlerini halletmek üzere vatandaşlar “16 Temmuz Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?” sorularına yanıt aramaya başladı. Resmi tatillerde hizmet vermeyen bankalar normal şartlarda hafta içi 09.00-17.00 saatlerinde çalışıyor. Bugünün resmi tatil olmadığı biliniyordu. Buna göre; 16 Temmuz Bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor? İşte Akbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, İşbankası ve diğer banka çalışma saatleri 2021…

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü'nü geride bırakırken öte yandan "16 Temmuz Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bankada çeşitli finansal işlem yapması gereken vatandaşlar bayram tatili öncesi bankalara akın etti. Bugün resmi tatil olmadığından bu kurumların hafta içi çalışma saatlerinde hizmet vereceği biliniyor. Peki, Bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta kapanıyor? İşte Akbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, İşbankası ve diğer banka çalışma saatleri 2021…

16 Temmuz bugün bankalar kendi çalışma saatlerinde hizmet verecek.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank'ın çalışma saatleri, 2 Haziran itibarı ile 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

YAPIKREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapıkredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Qnb Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

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Bugün bankalar açık mı? 16 Temmuz banka çalışma saatleri ile bankalar saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
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