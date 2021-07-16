Bursalı öğretmenin dikkati hayat kurtardı

Orhangazi ilçesindeki Anadolu Lisesinde görevli olan öğretmen Erol Akyol, okulda evrak işleriyle uğraşırken, okulun karşısında bulunan bir evin çatısından dumanların çıktığını gördü. Hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulunan duyarlı öğretmen, okuldan çıkarak koşa koşa yanan eve gitti. Evin önüne geldiğinde yaşlı bir kadının camdan yardım istediğini gören Akyol, hemen eve girerek yaşlı kadını sırtına aldığı gibi dışarıya çıkardı. Bu sırada olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yanan eve müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin de sevk edildiği olay yerinde yaşlı kadına ilk müdahale yapıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.