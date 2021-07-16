ÇÜ Rektörü Meryem Tuncel’e ortaokul diploması hediye edildi

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel bazı programlara katılmak ve bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Osmaniye ve baba ocağı Kadirli'deydi. Mezun olduğu Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi'ni Rektör olarak ziyaret eden Prof. Dr. Tuncel, 3 yıl okuduğu sınıfını gezdi. Kadirli'de onuruna düzenlenen yemekte Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz tarafından Prof. Dr. Tuncel'e ortaokul diplomasının aslı hediye edildi.

FİKİR ALIŞ VERİŞİNDE BULUNDULAR

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ilk olarak Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Dr. Yılmaz, Prof. Dr. Tuncel'e Karatepe kilimi ve plaket takdim etti. Prof. Tuncel'in ikinci durağı ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) oldu. OKÜ Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Turgay Uzun'la bir araya gelen Prof. Dr. Tuncel, kampüsü de gezdi. Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyarette iki üniversite arasında yapılabilecek iş birlikteliklerine yönelik istişarelerde bulunuldu.

ORTAOKUL DİPLOMASI HEDİYE EDİLDİ

Osmaniye ziyareti sırasında Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Osmaniye'de mezun olduğu Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Burada okulun anı defterine duygularını yazan Prof. Dr. Tuncel, daha sonra okuduğu sınıfı gezdi. Ziyaret anısına Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz tarafından Prof. Dr. Tuncel'e ortaokul diplomasının aslı hediye edildi. Aynı gün akşam ise Prof. Dr. Tuncel onuruna yemek düzenlendi. Yemeğe, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ve bir grup davetli katıldı.

DELAİLÜ'L-HAYRAT' HEDİYE EDİLDİ

Rektör Prof. Dr. Tuncel ziyaret programının ikinci gününde baba ocağı Kadirli'deydi. İlk olarak Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan'a iade-i ziyarette bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Rektör Prof. Dr. Tuncel şeref defterini imzalayarak Başkan Dr. Tarhan ile birlikte Kadirli'nin simgelerinden olan Sülemiş Tepesi'ne gitti. Prof. Dr. Tuncel aynı gün programı çerçevesinde Kadirli Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Başhekim Dr. Şamil Gerek tarafından Prof. Dr. Tuncel'e, Süleyman El-Cezuri tarafından yazılan ve kendi özel koleksiyonunda bulunan 1839 taş baskı kitap 'Delailü'l-Hayrat' hediye edildi.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Rektör Prof. Dr. Tuncel'e buradaki ziyarette Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa As eşlik etti. Prof. Dr. Tuncel protokol üyeleriyle birlikte Kadirli Garnizon Şehitliğini de giderek dua etti. Prof. Dr. Meryem Tuncel, Kadirli'de restore çalışmaları süren Ala Camii, Ala Camii Antik Evi, Kadirli Kent Müzesi ve bir antikacıyı ziyaret etti. Prof. Dr. Tuncel, Dere Mahallesi'ndeki taban mozaiklerini gezip yetkililerden bilgi almasının ardından Kadirli'den ayrıldı.