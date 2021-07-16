Diyarbakır 4.0 şiddetinde depremle sarsıldı

Merkez üssü Diyarbakır'ın Ergani ve Dicle ilçesi arasında yer alan Canveren Köyü'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda bugün saat 11.44 sıralarında merkez üssü Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı ifade edildi. Deprem başta Elazığ olmak üzere çevre illerde de hissedilirken, kırsal köylerde korku ve paniğe yol açtı. Köylerde şiddetli hissedilen deprem nedeniyle Ergani ve Dicle ilçesine bağlı bazı köylerde evlerin camları kırıldı. Ölen ya da yaralanan olmadığı depremde bazı kırsal köylerdeki kerpiç evlerde küçük çapta çatlaklar oluştu. Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Diyarbakır İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kırsal bölgede çalışmalar başlatıldı.

VALİ: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Diyarbakır Valisi/Büyükşehir Belediye Başkanvekili Münir Karaloğlu, Ergani ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını söyledi. Saat 11.44'te Ergani'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini ifade den Karaloğlu, "Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun. Ekiplerimiz gerekli kontrolleri ve tespitleri başlattı" dedi.