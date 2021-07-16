Emine Karakaş'ın katili tutuklandı: İşte ilk ifadesi!

'KORKUTMAK İÇİN ATEŞ AÇTIM'



Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş, olayın ardından kayıplara karıştı. 161 gün boyunca aranan Karakaş, Bismil ilçesinde jandarma ekiplerine dün teslim oldu. Karakaş'ın, jandarmaya verdiği ifadeye ise DHA ulaştı. Karakaş, olayı planlayarak yapmadığını, anlık geliştiğini öne sürdü. Karakaş'ın, "Öldürmek maksadıyla değil korkutmak amaçlı ateş açtım. Olaydan sonra otostop yaparak Mardin'in Kızıltepe ilçesine geldim. Üzerime atılı suçları kabul ediyorum" dediği öğrenildi.