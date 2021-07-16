En güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz Cuma kutlama mesajları - Ayetli ve hadisli Cuma sözleri 16 Temmuz 2021

Dinimizde Cuma günü en hayırlı günlerden biridir. Bu özel günü ibadetle ve kutlamayla geçirmek tüm Müslümanların gerçekleştirdiği bir eylemdir. Cuma namazı öncesi birbirine en güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları göndermek isteyen müminler, sosyal medyada ve internette Hayırlı Cumalar ve Cumanız mübarek olsun yazılı görselleri araştırıyor. En yeni kısa ve öz Cuma kutlama mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da sabah.com.tr'de! İşte en çok beğenilen ayetli ve hadisli Cuma sözleri 16 Temmuz 2021!

EN YENİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.