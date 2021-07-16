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Giriş Tarihi: 16.7.2021 16:54

Eskişehir’de zehir operasyonu

DHA
Eskişehir’de zehir operasyonu

Eskişehir'de hareketli anlar yaşandı. Polis ekiplerince durdurulan araçta, 4 kilo 45 gram bonzai ve 375 uyuşturucu hap yakalandı. Üç şüpheli tutuklandı...

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının piyasaya uyuşturucu sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. S.C., İ.C. ve S.B., bir süre takip edildikten sonra araçları Fevziçakmak Mahallesi'nde durdurularak yakalandı.

Araçta yapılan aramada; 4 kilo 45 gram bonzai, 375 uyuşturucu hap, pompalı tüfek ve 21 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu maddi ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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Eskişehir’de zehir operasyonu
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