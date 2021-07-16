Gaspçılara direnen çalışanlara ödül! 3 milyon liraya 10 bin dolar ikramiye

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi yarımada da sokak ortasında güpe gündüz yaşanan gasp girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Durumun son örneklerinden biri de Fatih ilçesi Tevfikpaşa Caddesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. Dövüz bürosunda çalışan iki motokurye, aldıkları 3 milyon lirayı teslim noktasına ulaştırmak üzere yola koyuldu. Bu esnada sokak ortasında beklemekte olan iki gaspçı, bir anda motokuryelere saldırmaya başladı. Saldırganlar, motokuryelerin taşıdığı para dolu çantayı almak istese de çalışanların olağanüstü direnişiyle karşılaştı. Yaklaşık bir dakika boyunca yumruk ve tekmelerle darp edilen çalışanlar, çantayı korumak için vücutlarını siper etti. Bu esnada yaşananlara tanık olan mahalle esnafı duruma tepki gösterince adeta terör estiren gaspçılar da olay yerinden kaçarak uzaklaşmaya başladı. Yaşanan olayın ardından döviz bürosunun sahibi, içerisinde 3 milyon liranın bulunduğu çantayı korumayı başaran çalışanlarına 10'ar bin dolar ikramiye verdi.

"ÇANTADA 200 BİN DOLAR VE 100 BİN EURO VARDI"

Döviz bürosunda motokurye olarak çalışan Mehmet Ziya Bedir, "Motosikleti arkadaşım kullanıyordu. Çanta ise arkadaşımın önündeydi. Yolculuk halindeyken iki kişinin saldırısına uğradık. Bizi yumruklamaya başladılar. Ardından gaspçılardan biri para dolu çantayı almaya çalıştı. Ben de o sırada atlayıp çantayı tuttum. Asla çantayı bırakmadım. Olay olurken etrafta olan bir vatandaş bize yardım etti. Çantada 200 bin dolar ve 100 bin Euro vardı. Ama paramızı gaspçılara vermedik" dedi.

"ÇANTA BİZİM NAMUSUMUZ ASLA BIRAKMAM"

Son zamanlarda bu tür gasp olaylarının çok olduğunu belirten Bedir, "Güpegündüz bu şekilde birçok olay yaşandı. Bu olaylar devam ederse bu sorunlar ölüme kadar gider. Gaspçılar burnuma ve kollarıma vurdu. Canımızı zor kurtardık. Çanta bizim namusumuzdur asla bırakmam. Çünkü o çanta bana emanet edildi. Gaspçılardan da şikayetçi olduk. En kısa zamanda yakalanmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bedir, "Patronum bu olaydan sonra bana ve diğer kurye arkadaşıma 10 bin dolar ikramiye verdi. O 10 bin dolar ile araba almayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"O ÇANTA BİZİM EKMEĞİMİZDİ"

Ödül alan diğer döviz bürosu çalışanı Muhammed Akpınar de"Pazartesi çalışırken önümüze gaspçılar çıktı. Para yüklü çantayı almaya çalıştılar. Ama biz çantayı almalarına izin vermedik. O sırada motosikleti ben kullanıyordum. İki kişi geçerken kulağıma yumruk attı. O çanta bizim ekmeğimizdir. Kimse emeğini bırakamaz" diye konuştu.

AKSARAY'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Yaşanan olayın bir benzeri ise geçtiğimiz gün Fatih Aksaray'da da meydana gelmiş, 3 gaspçı aralarına aldıkları kişinin çantasını gasp etmeye çalışmıştı. Saldırıya uğraşan kişi direnince gaspçılar çantayı alamadan kaçmıştı.