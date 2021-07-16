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Giriş Tarihi: 16.7.2021 21:34 Son Güncelleme: 16.7.2021 21:39

Gaspçılara karşı ölümüne direnmişti! O iş insanı yaşadığı dehşeti anlattı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Gaspçılara karşı ölümüne direnmişti! O iş insanı yaşadığı dehşeti anlattı

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu 3 kişi gaspçının tekmeli ve yumruklu saldırılarına karşı içinde 30 bin dolarının bulunduğu çantasını vermemek için film sahnelerini aratmayan bir direnişe imza atan Türkmenistanlı iş insanı yaşadığı dehşetin arkaplanını şu sözlerle anlattı: Ödememi aldıktan sonra bankaya doğru gidiyordum. Bir anda saldırdılar ne olduğunu anlayamadım. İşin üzücü tarafı ise kalabalık caddede bana sadece bir hanımefendi yardım etti

İstanbul'un tarihi yarımadası Fatih'te geçtiğimiz günler yabancı uyruklu üç şüpheli, çantasında yüklü miktarda para bulunduğunu bildikleri Türkmenistanlı iş insanına saldırmış ve çantasını almak için tekme ve yumruklarla sokak ortasında feci şekilde darp etmişti. Türkmenistanlı iş insanı ise içinde 30 bin dolar ve önemli evraklarının olduğu çantasını gaspçılara kaptırmamak için uzun süre direnerek filmleri aratmayacak bir direnişe imza atmıştı. Yolda yürüdüğü esnada saniyeler yabancı uyruklu gaspçılar tarafından saniyeler içerisinde dehşeti yaşayan Türkmenistanlı iş insanı o anları anlattı.

İÇİNDE 30 BİN DOLAR VARDI
Türkmenistanlı iş insanı "Şirketimin ödemelerini almıştım. Paraları çantaya doldurduktan sonra bankaya doğru yola koyuldum. O sırada da telefonla oynuyordum. Bir anda yumruk yedim, daha sonra etrafımı saran kişiler tarafından uzun süre darp edildim. Çantanın içerisinde yüklü miktarda para ve şirket belgeleri olmasaydı kesinlikle direnmeye kalkmazdım. Adeta öldürmek için vuruyor gibiydiler. Direkt çantayı kaptım, vücudumu siper ettim. Çantayı alamayınca kaçmaya başladılar. Bu kadar korkunç bir olay yaşamadım ama en çok da zoruma giden kalabalık caddede yardımıma sadece bir hanımefendi geldi. Başka kimse bir şey yapmadı" diye konuştu.

POLİS O SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
İstanbul Emniyeti, güpegündüz gasp girişiminde bulunan yabancı uyruklu üç şüphelinin izini sürüyor.

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Gaspçılara karşı ölümüne direnmişti! O iş insanı yaşadığı dehşeti anlattı
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