Genç anne psikopat sevgili kurbanı

İzmir
'de 27 yaşındaki 2 çocuk annesi Hatun Aksoy motosikletiyle seyir halindeyken sevgilisi Yusuf Kaçar'ın silahlı saldırısına uğradı. Aksoy'u pompalı tüfekle öldüren şüpheli Kaçar, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay, Seferihisar
ilçesi Tuzla Caddesi üzerinde dün 14.00 sıralarında meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Hatun Aksoy motosikletiyle Tuzla Caddesi'nde seyir halindeyken yanına bir kamyonet yanaştı. Kamyonetten pompalı tüfekle genç kadına ateş açıldı. Genç kadın kanlar içinde yere savruldu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, yerde yatan genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Karabağlar ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan polisi arayan Yusuf Kaçar, sevgilisi Aksoy'u öldürdüğünü, teslim olmak istediğini belirtti. Şüpheli Kaçar bulunduğu yerde gözaltına alındı. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Kaçar'ın uyuşturucudan dolayı emniyette kaydının olduğu belirtildi. Talihsiz kadının 3 ay önce "Belki bir gün yaşlanacağım. Ama asla büyümeyeceğim" yazılı paylaşımı dikkat çekti.