Giresun bayram namazı saati 2021: Giresun Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Yurdun dört bir yanında sabırsızlıkla beklenen Kurban Bayramı 20 Temmuz'da idrak edilecek. İslam aleminin bol bol ibadet edip, namaz kılacağı bugünde bayram namazı vakitleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 il için Kurban Bayramı namaz vakitleri duyuruldu. Camilerde saf tutacak olanlar Giresun bayram namazı saati kaçta sorusuna yanıt arıyor. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu. İşte Giresun bayram namazı saati 2021

GİRESUN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Belirtilen tarihte bayram namazı için milyonlarca kişi yola koyularak camileri dolup taşıracak. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu. Diyanet ile Giresun Bayram namazı saat kaçta sorusu da böylelikle yanıt buldu.