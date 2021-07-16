Güllü Yılmaz canavarca hisle öldürüldü





Kararda, Güllü Yılmaz'ın aile bütçesine katkıda bulunmak için çalıştığı buna rağmen işsiz olan kocasının kıskançlık krizine girip eşinin kendisini aldattığını düşündüğü ve sürekli tartıştıkları, gördüğü şiddete dayanamayan kadının Kadın Sığınma Evine yerleştiği anlatıldı.