Zilhicce ayının en önemli iki ibadetinden biri olan kurban kesimi bugün de pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kurban pazarlarına gitmeden önce ön hazırlık yapan milyonlarca vatandaş küçükbaş ve büyükbaş canlı kurbanlık fiyatları ne kadar; dana, koyun, koç kuzu kaç TL diye merak ediyor. Kurbanlık kilogram fiyatı, hisse ve kesim fiyatları da kurbanlıklar kaç lira sorusuyla araştırılıyor. Güncel kurbanlık fiyatları haberimizde.

KURBANLIK DANA, KOYUN, KUZU, KOÇ NE KADAR?

Bu yıl hayvan üreticilerinin maliyetleri geçen yıla nispeten arttığı için 2021 kurbanlık fiyatları da artış gösterdi. Ayrıca hayvanların beslenme, barınma, ulaşım gibi masrafları da göz önüne alındığında şehirlerde kırsal kesimlere göre hayvan fiyatları farklılık gösteriyor.