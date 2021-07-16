Hakkâri’de demokrasi nöbeti

Hakkâri İl Müftülüğü'nde görevli imamların "Sela" okunmasıyla başlayan program, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz Belgeseli" Şehit Ömer Halisdemir anısına sunum ve 15 Temmuz Hakkâri gecesi sinevizyonun ardından ilahiler seslendirildi.

Hakkâri Vali İdris Akbıyık "Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde millî iradeyi, demokrasiyi, hedef alan, tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine, menfur bir kalkışmaya maruz kaldı" dedi.

Akbıyık, 15 Temmuz'dan halkın hainlere karşı destan yazdığını belirterek, "Gün iradeye sahip çıkma günüdür şuuruyla meydanları darbecilere teslim etmeyen, gözünü bile kırpmadan şehadete yürüyen Milletimizin destanı olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün beşinci yılını idrak ettiğimiz bu günde herkesi en kalbi duygularımla ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle, 15 Temmuz'da ve terörle mücadele operasyonlarımızda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu uğurda evlatlarını, yakınlarını şehit veren bütün ailelerimize Kur'an-ı Kerim'in "Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz, Onlar diridirler lakin siz bilmezsiniz." emri ve müjdesini söylemek istiyorum. Bu bizim en büyük teselli kaynağımızdır. Ülkemiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde millî iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini ve halkımızın sarsılmaz birliğini hedef alan, tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine, menfur bir kalkışmaya maruz kalmıştır. Hain FETÖ terör örgütünün şer çetesi mensupları tarafından devletin uçakları, tankları ve silahları ile bu milleti vatansız, bayraksız, devletsiz bırakma niyetiyle yapılan bu hain girişim, milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız oldu" dedi.