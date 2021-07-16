İhlas Suresi Faziletleri Nelerdir? İhlas Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Kur'an-ı Kerim'in yüz on ikinci suresi olan İhlas Suresi, 4 ayettir. İhlas, kelime olarak samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak gibi anlamları taşır. En faziletli surelerden birisi olan İhlas Suresi ile ilgili hadis kaynaklarında da çeşitli bilgiler yer almıştır. Namaz sureleri arasında da yer alan İhlas Suresi, günlük yaşantımızda en çok okuduğumuz surelerden birisidir. İşte, İhlas Suresi okumanın faziletleri ve faydalarına dair merak ettiğiniz bilgiler…

İhlas Suresi Faziletleri

İhlas Suresi, günlük hayatımızda en çok okuduğumuz surelerden birisidir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan en kısa surelerden de birisi olan İhlas Suresi ile ilgili hadis kaynaklarında da önemli bilgiler yer almaktadır. İhlas Suresi, özellikle dini gecelerde daha fazla okunmaktadır.

İşte, İhlas Suresi ile ilgili hadislerden bazıları;

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sûre Kur'an'ın üçte birine denktir" (Buhârî, "Tevhîd", 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, "Onu sevmen seni cennete götürür" müjdesini vermiştir (Tirmizî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 11, "Tefsîr", 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

Resûl-i Ekrem, Felak ve Nâs sûreleriyle birlikte İhlâs sûresinin de istiâze maksadıyla okunabileceğini ve kendisinin yatarken bu sûreleri okuduğunu bildirmiştir (Müsned, III, 417; Buhârî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 14; Nesâî, "İstiʿâẕe", 1).

Kur'ân-ı Kerîm'deki bilgilerin ana hatlarıyla Allah hakkında bilgi, âhiret bilgisi ve doğru yol bilgisi olmak üzere üçe ayrıldığını, İhlâs sûresinin bunlardan mârifetullah ve tevhid konusunu ihtiva ettiği, Kur'an'daki diğer hükümler bu sûredeki tevhid temeline dayandığı için Kur'an'ın üçte biri değerinde görüldüğünü ifade etmiştir. Hz. Peygamber'in namazlarda İhlâs sûresini birkaç defa okuyanları müjdelediği yolunda rivayetler bulunmaktadır.

İhlas Suresi Konusu Nedir?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan diğer surelerde olduu gibi İhlas Suresinde de İslam âlemi için çok mühim bilgiler yer almaktadır. Sûrede temel olarak, Allah Teâlâ'nın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilip tevhit inancının önemine dikkat çekilmiştir.

"Kul hüvallāhü ahad" ve İhlas-ı Şerif adıyla da anılan İhlas Suresi okumak için linke tıklayınız.