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Giriş Tarihi: 16.7.2021 14:03 Son Güncelleme: 16.7.2021 14:03

İstanbul bayram namazı saati 2021: İstanbul Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

İstanbul bayram namazı saati 2021: İstanbul Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kurban Bayramı’na günler kala, ülke genelinde bayramla ilgili araştırmalar hızlandı. Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla 2021 İstanbul Kurban Bayramı namazı vakti araştırılıyor. Bayram öncesinde kurban kesimiyle ilgili pek çok konu merak edilirken bunlara ek olarak İstanbul bayram namazı saati de takip ediliyor. Diyanet’in il il namaz saatleri listesi ile namazını camilerde kılacak vatandaşlar için İstanbul bayram namazı vakti!

Kurban Bayramı namazı, 20 Temmuz Salı günü yurdun dört bir yanında cemaat halinde kılınacak. Milyonlarca Müslüman, her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namazı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 İstanbul Kurban Bayramı namazı vakti ne diye araştırıyor. İstanbul bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazanıyor. İstanbul için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2021 yılında Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlıyor. Bu nedenle bayram namazı da Salı sabahı kılınacak. Salı sabahı camilerde namaz için buluşacak olan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri listesi ile il il namaz vakitlerini araştırıyor.

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Diyanet'in listesine göre bu yıl İstanbul'da Kurban Bayramı namazı saat 06:23'te kılınacak. Kurban kesimi ise namaz kılındıktan sonra başlayacak.

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Bayram namazı yılda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında iki rekat olarak kılınır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları da vâciptir. Ancak Şafiî mezhebine göre bayram namazı sünnettir. Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından 45 dakika sonra başlayıp kuşluğa kadardır.

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İstanbul bayram namazı saati 2021: İstanbul Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
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