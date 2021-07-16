İstanbul bayram namazı saati 2021: İstanbul Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kurban Bayramı namazı, 20 Temmuz Salı günü yurdun dört bir yanında cemaat halinde kılınacak. Milyonlarca Müslüman, her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namazı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 İstanbul Kurban Bayramı namazı vakti ne diye araştırıyor. İstanbul bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazanıyor. İstanbul için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2021 yılında Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlıyor. Bu nedenle bayram namazı da Salı sabahı kılınacak. Salı sabahı camilerde namaz için buluşacak olan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri listesi ile il il namaz vakitlerini araştırıyor.