Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir bayram namazı saati 2021: İzmir Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 16.7.2021 14:05 Son Güncelleme: 16.7.2021 14:06

İzmir bayram namazı saati 2021: İzmir Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

İzmir bayram namazı saati 2021: İzmir Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, kurban kesimi ve namaz ibadetleriyle ilgili araştırmalar hızlandı. Bu kapsamda, İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla 2021 İzmir Kurban Bayramı namazı vakti de araştırılıyor. Bayram öncesinde kurban kesimiyle ilgili konuların yanı sıra İzmir bayram namazı saati de takip ediliyor. Diyanet’in il il namaz saatleri listesi ile namazını camilerde kılacak vatandaşlar için İzmir bayram namazı vakti haberimizde yer alıyor.

Milyonlarca Müslüman, bayram namazı için yılda iki kez camilerde buluşur. Bayram namazını cemaatle kılıp akabinde bayramlaşmaya hazırlanan vatandaşlar bayram için gün sayıyor. Müslümanlar, her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namazı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 İzmir Kurban Bayramı namazı vakti ne diye araştırıyor. İzmir bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazanıyor. İzmir için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak ve 23 Temmuz Cuma günü son bulacak. Dolayısıyla bayram namazı da Salı sabahı kılınacak. Salı sabahı camilerde namaz için buluşacak olan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri listesi ile il il namaz vakitlerini araştırıyor.

İZMİR BAYRAM NAMAZI VAKTİ

İzmir bayram namazı saati İzmir ve ilçelerinde yaşayan vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Diyanet'in listesine göre bu yıl İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat 06:36'da kılınacak. Kurban kesimi ise namaz kılındıktan sonra başlayacak.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Bayram namazı yılda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında iki rekat olarak kılınır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları da vâciptir. Ancak Şafiî mezhebine göre bayram namazı sünnettir. Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından 45 dakika sonra başlayıp kuşluğa kadardır.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir bayram namazı saati 2021: İzmir Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA