İzmir’in yeni Emniyet Müdürü yoğun mesaide

Cumhurbaşkanlığı İl Emniyet Müdürlüğü Kararnamesi ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 14 Temmuz Çarşamba günü görevi Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye devretti. Şahne, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan karşılama töreninin ardından mesaisine hızlı başladı. Emniyet Müdürü Şahne ile İzmir Valisi Yavuz Selim Koşger, dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kadifekale Şehitliği'nde düzenlenen anma programına katıldı. Şahne ve Köşger, vatan uğruna can veren aziz şehitleri kabirleri başında ziyaret etti.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Şahne, daha sonra Kadifekale Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti. Ziyarete, asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Metin, terörden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muhsin Aydemir, mali ve organize suçlarla mücadeleden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bahadır Yeşiltepe, Konak İlçe Emniyet Müdürü Metin Esen, Terörle Mücadele Şube Müdürü Şenol Kurt, Konak İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Vedat Yaylalı da eşlik etti. Şahne daha sonra Kadifekale semtinde bulunan esnafları ziyaret etti. Vatandaşlar bir süre sohbet eden Şahne, hayırlı işler dileklerinde bulunarak bölgeden ayrıldı.