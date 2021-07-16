Kadıköy’de alkollü sürücü dehşet saçtı: Art arda 3 araca çarptı!

Kadıköy’de alkollü sürücü dehşeti: 3 araca çarparak durabildi | Video

Önce Tayfun Tunca'nın kullandığı 54 KT 454 plakalı Honda marka otomobile çarpan araç, daha sonra 2 araca daha çarparak durabildi. Kazada alkollü araç sürücüsü ve yanındaki 2 kişi hafif yaralanırken, diğer araçlarda maddi hasar meydana geldi.