Kadıköy’de alkollü sürücü dehşet saçtı: Art arda 3 araca çarptı!

Kadıköy’de alkollü sürücü dehşeti: 3 araca çarparak durabildi | Video
Önce Tayfun Tunca'nın kullandığı 54 KT 454 plakalı Honda marka otomobile çarpan araç, daha sonra 2 araca daha çarparak durabildi. Kazada alkollü araç sürücüsü ve yanındaki 2 kişi hafif yaralanırken, diğer araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazaya karışan araç sürücüsü Tayfun Tunca, "Sol şeritte gidiyordum Arkadaşlar da alkollüymüş. 3, 4 kişi binmişler. İlk bana vurdular. Ne olduğunu anlayamadık, şuurumuzu kaybetmişiz oraya buraya savrulduk. 150 metrede anca durdu vura vura. Arabanın içerisi alkol şişesi dolu. Kendileri yaralı" dedi.