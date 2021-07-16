Kafesinden kaçtı bakıcısını yaraladı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi
'nde aslan dehşeti yaşandı. Yazlık bölümde bulunan aslan kafeslerinde yapılan bakım çalışması sırasında bir aslan, bakıcı Cebrail Korkmaz'a saldırdı. Ardından kafesinden kaçtı. Olayın ardından hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler tahliye edildi. Kapatılan bahçede yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan aslan, uyuşturucu iğne ile bayıltılarak kontrol altına alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yaralı personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, 2004 yılında 'Volkan' isimli kaplan, bakıcısı Mehmet Geçibesler'i öldürmüştü.