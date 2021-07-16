Kahramanmaraş bayram namazı saati 2021: Kahramanmaraş Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

20 Temmuz Salı günü kılınacak olan bayram namazı için, Kahramanmaraş'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak diye araştırılıyor. Ülke genelinde pek çok vatandaş her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Kurban kesimine başlamadan önce bayram namazını kılacak olan vatandaşlar, 2021 Kahramanmaraş Kurban Bayramı namazı vakti konusunda araştırma yapıyor. Kahramanmaraş bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazandı. İşte Kahramanmaraş için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı.
KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlıyor. Bayramın ilk günü güneşin doğuşunu takiben kılınan bayram namazı saatleri yurdun dört bir yanında merak ediliyor. Camilerde namaz için bir araya gelmeye hazırlanan vatandaşlar, Kahramanmaraş bayram namazı saati hakkında araştırma yapıyor.
KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI VAKTİ
Diyanet'in il il bayram namazı saatleri listesine göre bu yıl Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı namazı saat 05:59'da kılınacak. Kurban kesimi de namaz kılındıktan hemen sonra başlayacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Öncelikle "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.