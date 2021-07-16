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Giriş Tarihi: 16.7.2021 14:08 Son Güncelleme: 16.7.2021 14:08

Karaman bayram namazı saati 2021: Karaman Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Karaman bayram namazı saati 2021: Karaman Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

İslam alemi için en önemli dini günler arasında olan mübarek Kurban Bayramı adak adayan ve kurban kesecek olanlar tarafından heyecanla bekleniyor. İller bazında bayram namazı saatleri kamuoyu tarafında öğrenilmek istenerek, sabahın erken saatlerinde kılınacak olan bayram namazının saatleri Karaman ilimizde namaza niyet edenler tarafından öğrenilmek istenerek 2021 Karaman Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusu üzerinde araştırmalar yapılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Karaman bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar.

Karaman bayram namazı saati, Karaman ilimizde bayram namazı kılacak olanlar tarafından yoğun olarak merak ediliyor. Bayramın 1. günü sabahın erken saatlerinde kılınacak olan bayram namazı ile ilgili olarak Karamanlılar tarafından 2021 Karaman Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusu aracılığıyla bilgi araştırması yapılmaya devam ediliyor.

KARAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Karaman bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;

  • Karaman ilimizde Kurban Bayramı namazı saat 06:15'te kılınacaktır.



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

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