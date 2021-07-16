Kars bayram namazı saati 2021: Kars Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Yılda iki defa kılınan bayram namazı için her bayram sabahı ülkemizdeki camiler dolup taşıyor. Her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da milyonlar namaz için camilere akın edecek. Namazı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 Kars Kurban Bayramı namazı vakti ne diye araştırıyor. Kars bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazanıyor. Kars için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.

KARS BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü son bulacak. Dolayısıyla bayram namazı da Salı sabahı kılınacak. Salı sabahı camilerde namaz için buluşacak olan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri listesi ile il il namaz vakitlerini araştırıyor.