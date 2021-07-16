Kavgayı ayıranı öldürenlere müebbet hapis talebi

İstanbul
'da aralarında husumet bulunan taraflar arasındaki kavgayı ayırmak isteyen İsmail Akbal'ı önce bıçaklayıp ardından silahla vurarak öldürdükleri gerekçesiyle iki kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Olay geçen ay İstanbul Eyüpsultan
'da meydana geldi. Bir bankanın ATM'sinden para çeken Harun K. ile husumetlisi Şener B. arasında kavga çıktı. Harun K.'nın yeğeni Onur B., kavgaya müdahil olmak için eline geçirdiği bıçakla olay yerine geldi. Taraflar arasındaki kavgaya müdahale etmek isteyen İsmail Akbal duruma müdahale ettiği sırada Onur B. tarafından bıçaklandı. Saldırı sonrası kaçmaya çalışan Akbal bu kez de Şener B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan Akbal hayatını kaybetti. Olayın ardından Onur B. gözaltına alınırken Şener B. yakalanamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Onur B., Akbal'ı kasıtlı olarak bıçaklamadığını öne sürdü. Adli Tıp Kurumu raporunda maktulün silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Onur B. ve Şener B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.