Kayseri bayram namazı saati 2021: Kayseri Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından 45 dakika sonra başlayıp kuşluğa kadardır.

Bayram namazları ikişer rekattır ve cemâatle kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazı kılmaya uydum imama" diye niyet edilir. Sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rekatta üçer tekbîr vardır. Üçü, birinci rekatta Sübhâneke'den sonra Fâtiha'dan evvel; üçü de ikinci rekatta kırâatten; (sûre veya üç âyetten) sonradır. Bu altı tekbîr vâciptir. Her iki rek'atin rükû tekbîrleri de vâcip olan tekbîrlere yakın olduğundan vâciptir. İftitâh tekbîri her namazda olduğu gibi bayram namazlarında da farzdır. Diğer tekbîrler sünnettir.

Bayram namazlarında hutbe, namazdan sonra okunur. Ramazan bayramında sadaka-i fıtır yani fitreden, kurban bayramında da kurbandan bahsedilir. Kurban Bayramı'nın Arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbîri okumak vâciptir.

Teşrik tekbîri şöyledir:

Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.

Bu tekbîri her mükellef kadın ve erkeğin, -Namazı ister cemâatle ister tek başına kılsın, ister müsâfir, ister mukim olsun- farzın selamından sonra hemen okumaları vâciptir.