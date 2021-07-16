Kayseri bayram namazı saati 2021: Kayseri Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kayseri'de yaşayan vatandaşlar, bu yıl bayram namazını saat kaçta kılacağını merak ediyor. Yurdun dört bir yanında Müslümanlar, her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 Kayseri Kurban Bayramı namazı vakti ne diye araştırıyor. Kayseri bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazanıyor. Kayseri için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.
KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü son bulacak. Dolayısıyla bayram namazı da Salı sabahı kılınacak. Salı sabahı camilerde namaz için buluşacak olan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri listesi ile il il namaz vakitlerini araştırıyor.
KAYSERİ BAYRAM NAMAZI VAKTİ
Diyanet'in listesine göre bu yıl Kayseri'da Kurban Bayramı namazı saat 06:02'de kılınacak. Kurban kesimi ise namaz kılındıktan sonra başlayacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından 45 dakika sonra başlayıp kuşluğa kadardır.
Bayram namazları ikişer rekattır ve cemâatle kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazı kılmaya uydum imama" diye niyet edilir. Sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rekatta üçer tekbîr vardır. Üçü, birinci rekatta Sübhâneke'den sonra Fâtiha'dan evvel; üçü de ikinci rekatta kırâatten; (sûre veya üç âyetten) sonradır. Bu altı tekbîr vâciptir. Her iki rek'atin rükû tekbîrleri de vâcip olan tekbîrlere yakın olduğundan vâciptir. İftitâh tekbîri her namazda olduğu gibi bayram namazlarında da farzdır. Diğer tekbîrler sünnettir.
Bayram namazlarında hutbe, namazdan sonra okunur. Ramazan bayramında sadaka-i fıtır yani fitreden, kurban bayramında da kurbandan bahsedilir. Kurban Bayramı'nın Arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbîri okumak vâciptir.
Teşrik tekbîri şöyledir:
Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.
Bu tekbîri her mükellef kadın ve erkeğin, -Namazı ister cemâatle ister tek başına kılsın, ister müsâfir, ister mukim olsun- farzın selamından sonra hemen okumaları vâciptir.