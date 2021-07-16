Kedi severken minibüs ezdi

İstanbul
'da babasına ait işyerinin önünde kedi seven 4 yaşındaki dünyalar güzeli Ayla Deniz Turan, dikkatsiz minibüs şoförünün kurbanı oldu. Cinayet gibi kaza Silivri
ilçesine bağlı Çanta Mahallesi'nde geçen cumartesi yaşandı. Bir markete mal bırakan minibüs şoförü direksiyon başına geçerek gaza bastı. Ancak o sırada sokak kedisini seven 4 yaşındaki Ayla Deniz Turan'ı görmeyerek üzerinden geçti. Tekerleklerin altında kalan talihsiz çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya neden olan şoför, jandarmaya teslim oldu. Biricik kızını kaybetmenin acısıylayıklan baba Emrah Turan, "Bağırış seslerini duyunca fark ettim ki kızım kanlar içinde yerde yatıyor. Kucağıma aldım, hastaneye götürdüm ama çoktan can vermişti" dedi.