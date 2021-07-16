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Giriş Tarihi: 16.7.2021

Kedi severken minibüs ezdi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kedi severken minibüs ezdi
İstanbul'da babasına ait işyerinin önünde kedi seven 4 yaşındaki dünyalar güzeli Ayla Deniz Turan, dikkatsiz minibüs şoförünün kurbanı oldu. Cinayet gibi kaza Silivri ilçesine bağlı Çanta Mahallesi'nde geçen cumartesi yaşandı. Bir markete mal bırakan minibüs şoförü direksiyon başına geçerek gaza bastı. Ancak o sırada sokak kedisini seven 4 yaşındaki Ayla Deniz Turan'ı görmeyerek üzerinden geçti. Tekerleklerin altında kalan talihsiz çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya neden olan şoför, jandarmaya teslim oldu. Biricik kızını kaybetmenin acısıylayıklan baba Emrah Turan, "Bağırış seslerini duyunca fark ettim ki kızım kanlar içinde yerde yatıyor. Kucağıma aldım, hastaneye götürdüm ama çoktan can vermişti" dedi.
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Kedi severken minibüs ezdi
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