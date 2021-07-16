Kırklareli bayram namazı saati 2021: Kırklareli Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kırklareli'de yaşayan vatandaşlar, bu yıl bayram namazını saat kaçta kılacağını merak ediyor. Yurdun dört bir yanında namaz için bir araya gelen müminler, her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 Kırklareli Kurban Bayramı namazı vakti ne diye araştırıyor. Kırklareli bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazanıyor. Kırklareli için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.
KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü son bulacak. Dolayısıyla bayram namazı da Salı sabahı kılınacak. Salı sabahı camilerde namaz için buluşacak olan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri listesi ile il il namaz vakitlerini araştırıyor.
KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI VAKTİ
Diyanet'in listesine göre bu yıl Kırklareli'de Kurban Bayramı namazı saat 06:29'da kılınacak. Kurban kesimi de namaz kılındıktan hemen sonra başlayacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından 45 dakika sonra başlayıp kuşluğa kadardır.
1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.