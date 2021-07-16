Kırklareli bayram namazı saati 2021: Kırklareli Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kırklareli'de yaşayan vatandaşlar, bu yıl bayram namazını saat kaçta kılacağını merak ediyor. Yurdun dört bir yanında namaz için bir araya gelen müminler, her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 Kırklareli Kurban Bayramı namazı vakti ne diye araştırıyor. Kırklareli bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazanıyor. Kırklareli için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.

KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü son bulacak. Dolayısıyla bayram namazı da Salı sabahı kılınacak. Salı sabahı camilerde namaz için buluşacak olan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri listesi ile il il namaz vakitlerini araştırıyor.