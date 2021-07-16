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Giriş Tarihi: 16.7.2021

Kocaeli’nde kaçak hafriyata geçit yok

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nde kaçak hafriyata geçit yok

Kocaeli’nde denetim ve kontrollerde kaçak olarak çevreye hafriyat dökümü yapan kişilere 6 ayda 1 milyon 440 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca kaçak hafriyatlar izinli alana taşındı

Kocaeli'nin birçok noktasında hafriyat sahaları rehabilite edildikten sonra binlerce ağaç dikerek yeşillendiren Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat dökümü ile de mücadele ediyor. "Hafriyat Yönetimi Bilgi Sistemi" ile entegre çalışan hafriyat araçlarını uydu ile 7 gün 24 saat takip ediyor. Küçük çapta tadilat çalışmalarından çıkan ve zaman zaman kaçak olarak dökülen hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri temizliğini gerçekleştiriyor. Kocaeli'nin silüeti açısından kirlilik oluşturan birçok noktada hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarını temizleyerek, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçti. Bu yıl içinde 1 milyon 440 bin lira ceza kesildi.
Kocaeli sınırları içerisinde kim ya da kimler tarafından döküldüğü tespit edilemeyen ve vatandaşların yoğun şikâyetlerine konu olan alanlardaki küçük çaptaki tadilat atıkları ve zaman zaman kaçak olarak dökülen atıklar tespit edildi. Ekipler tarafından izinli alanlara kaldırıldı. Hafriyat sahaları dışına atık döken şahıslara 90 bin lira ile 360 bin lira şirketlere 270 bin lira ile 1 milyon 80 bin lira arası idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca suç duyurusunda bulunuluyor.

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Kocaeli’nde kaçak hafriyata geçit yok
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