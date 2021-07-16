"Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında?" sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Kurban kesme ibadetinin gerçekleştirildiği bu bayramı bekleyen vatandaşlar aynı zamanda bayram tatili vesilesi ile tatil hazırlıklarına da başladılar. Bu sene Arefe Günü 19 Temmuz tarihine denk gelirken bayramın birinci günü ise Salı günü idrak edilecek. Peki; Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2021 Kurban Bayramı tarihi hangi gün, ayın kaçında ve kaç gün kaldı?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 20 Temmuz.
BAYRAM TARİHLERİ
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
Bayram tatili için Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu;
"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemizde de Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir.
Bayram tatili vesilesi ile yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına harfiyen riayet etmelerini, can ve mal kaybı ile sonuçlanacak kazalara karşı şimdiden dikkatli olmalarını rica ediyorum. Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme günü kararı aldık.
16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz sabahına kadar sürecek bir tatile kabul oluyorlar. 15 Temmuz günü başlıyoruz. 16'ında herkes mesaisinde olacak.
Buna göre kamu görevlilerinin 11 günlük tatil için uygulaması gereken süreçler şu şekilde olacak;
11 GÜN İZİN İÇİN 1 GÜNLÜK YILLIK İZİN FORMÜLÜ
Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecekti. Ancak 16 Temmuz günü için herhangi bir karar alınmadı. Sadece 19 Temmuz idari izin olarak belirlendi. Kamu çalışanlarının 11 günlük izinden faydalanması, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak alması halinde mümkün olacak.