Bayram tatili için Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu;



"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemizde de Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir.



Bayram tatili vesilesi ile yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına harfiyen riayet etmelerini, can ve mal kaybı ile sonuçlanacak kazalara karşı şimdiden dikkatli olmalarını rica ediyorum. Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme günü kararı aldık.

16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz sabahına kadar sürecek bir tatile kabul oluyorlar. 15 Temmuz günü başlıyoruz. 16'ında herkes mesaisinde olacak.

Buna göre kamu görevlilerinin 11 günlük tatil için uygulaması gereken süreçler şu şekilde olacak;