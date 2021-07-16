Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri yapılıyor

Zonguldak İl Müdürü Cemalettin Çataklı başkanlığında Gıda Denetim Ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılması, şekerleme ve unlu mamullerin mevzuata uygun üretilerek piyasaya arz edilmesi amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda kurban vecibesini yerine getiren vatandaşların, hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketimleri ve dolayısıyla halk sağlığının korunması amacıyla etlerin parçalanması ve kıyma çekimlerinin, et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren gıda işletmeleri tarafından yapılması sağlanması, ayrıca pastane, unlu mamuller, şeker ve şekerli mamuller üretim ve satış yerlerinin denetimleri sıklaştırıldı.

Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Kurban vecibesini yerine getirecek olan vatandaşlara elde edecekleri etlerde hastalık etmeni mikroorganizmaların oluşup çoğalmaması için kesilen kurban etlerinin parçalanması ve muhafazasının hijyenik ortamda olması gerekliliğini hatırlatarak etlerde mikrobiyolojik üremenin olmaması için kısa sürede soğutulması şartını vurguladı. Çataklı, paylaşmanın ve yardımseverliğin bir göstergesi olarak kesilen kurban etlerinin kısa sürede dağıtılacaksa soğutmanın yeterli olacağı ancak uzun süre muhafaza etmek için ise kesinlikle dondurma işlemi yapılması gerekliliğini hatırlattı.

Gıda Denetimlerinin titizlikle devam edeceğini ifade eden İl Müdürü Çataklı, "Tüm halkımızın sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.