Kurban Bayramı otobüs biletleri tükendi, ek seferler satılmaya başlandı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu söyledi.

İnsanların pandemiden dolayı uzun bir süredir evlerinde zaman geçirdiğini belirten Özcan, "İnsanlar bayağı sıkıldı, memleketlerine gitmek istiyorlar. 9 günlük bayram tatilini insanlar bekliyorlar." diye konuştu.

Özcan, normalleşmeyle birlikte seferlerin arttığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Dün seferlerimiz 1500'e çıktı. Yarından itibaren sefer sayılarımız daha da artacak. Ek seferlerle birlikte sayılar daha da yükselecek. Firmaların Kurban Bayramı biletleri bitmiş durumda. Ek seferlerin biletleri satılmaya başlandı. Bazı vatandaşlar dönüş biletlerini de aldılar. Ek seferlerle yolcularımızı İstanbul'da bırakmayacağız. Memleketine gitmek isteyen her yolcuyu göndereceğiz. Otobüslerimiz şu anda dolu gidip geliyor. Bayramda günlük 2 bin 200 seferin üzerine çıkmayı bekliyoruz. Ek seferler için genelge 9-31 Temmuz tarihi için yayınlandı. Genelgenin erken yayınlanması satışlarımıza çok yaradı ve yolcuların da mağdur olmaması anlamına geliyor. "

"HALKIMIZ LÜTFEN BİLETLERİNİ FİRMALARIMIZDAN ALSINLAR"

Kurban Bayramı'nda seferlerin ve yolcuların artmasının sektöre nefes aldıracağını anlatan Özcan, uzun süredir sefer yapmayan otobüslerin bayramda sefer yapacağını ifade etti.

Özcan, bayramda vatandaşların korsan taşımacılığa yönelmemesi gerektiğinin vurgulayarak, "Halkımız lütfen biletlerini firmalarımızdan alsınlar. Her yerden izinsiz otobüs kalkıyor. Bu bize zarar veriyor. Biz korsan taşımacılığı bakanlığa ve emniyet müdürlüğün bildirdik." dedi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda firma yöneticisi Musa Çaktır ise Kurban Bayramı öncesi otogarda yoğunluğun olduğunu belirtti.

Bayram tatilinin 9 gün olmasının insanları bilet almaya yönlendirdiğini anlatan Çaktır, "Sektörün yoğunluğa karşı bir hazırlığı vardı. Biletlerimizin hemen hemen tükendi. Ek servisler için hazırlıklarımız tamam." dedi.

Firma yöneticisi Yılmaz Yağlıdere de insanların pandemiden dolayı sıkıldığını aktararak, "Bayramdan dolayı bayağı bir yoğunluk var. İlave araçları açmaya başlıyoruz. Bayramda insanları memleketlerine yollayacağız." diye konuştu.