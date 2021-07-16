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Giriş Tarihi: 17.7.2021 06:57

Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman ve ayın kaçında bitiyor? İşte 2021 Resmi tatil takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri

Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman ve ayın kaçında bitiyor? İşte 2021 Resmi tatil takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri

Mübarek Kurban Bayramı’na sayılı günler kala uzunca bir tatile çıkan milyonlarca vatandaş detayları araştırıyor. Müslümanlar tarafından Zilhicce ayının 10. Günü idrak edilen ve dört gün süren bayramda vatandaşlar kurban keserek ibadetlerini gerçekleştirir. Dini bayramlar ülkemizde belirli tarihler aralığında resmi tatil de sayılırken özellikle çalışan ve tatil planı yapan vatandaşlar “Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman ve ayın kaçında bitiyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi tatil açıklaması…

Zilhicce ayının 10. Günü bu sene Salı gününe denk gelirken Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bayram tatili için nefesini tuttu. Binlerce kişi çeşitli tatil planlarıyla şimdiden yola koyulurken bir taraftan da "Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman ve ayın kaçında bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Detaylar bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Buna göre Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman ve ayın kaçında bitiyor? İşte detaylar…

Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman ve ayın kaçında bitiyor? İşte 2021 Resmi tatil takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri

Bayram tatili için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar şöyle;

"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemizde de Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir.

Bayram tatili vesilesi ile yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına harfiyen riayet etmelerini, can ve mal kaybı ile sonuçlanacak kazalara karşı şimdiden dikkatli olmalarını rica ediyorum. Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme günü kararı aldık.

Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman ve ayın kaçında bitiyor? İşte 2021 Resmi tatil takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri

16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz sabahına kadar sürecek bir tatile kabul oluyorlar. 15 Temmuz günü başlıyoruz. 16'ında herkes mesaisinde olacak.

Buna göre kamu görevlilerinin 11 günlük tatil için uygulaması gereken süreçler şu şekilde olacak;

Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman ve ayın kaçında bitiyor? İşte 2021 Resmi tatil takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri

11 GÜN İZİN İÇİN 1 GÜNLÜK YILLIK İZİN FORMÜLÜ

Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecekti. Ancak 16 Temmuz günü için herhangi bir karar alınmadı. Sadece 19 Temmuz idari izin olarak belirlendi. Kamu çalışanlarının 11 günlük izinden faydalanması, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak alması halinde mümkün olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Temmuz 2021 Pazartesi AREFE
20 Temmuz 2021 Salı 1. GÜN
21 Temmuz 2021 Çarşamba 2. GÜN
22 Temmuz 2021 Perşembe 3. GÜN
23 Temmuz 2021 Cuma 4. GÜN

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Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman ve ayın kaçında bitiyor? İşte 2021 Resmi tatil takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri
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