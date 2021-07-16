Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman ve ayın kaçında bitiyor? İşte 2021 Resmi tatil takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri

Mübarek Kurban Bayramı’na sayılı günler kala uzunca bir tatile çıkan milyonlarca vatandaş detayları araştırıyor. Müslümanlar tarafından Zilhicce ayının 10. Günü idrak edilen ve dört gün süren bayramda vatandaşlar kurban keserek ibadetlerini gerçekleştirir. Dini bayramlar ülkemizde belirli tarihler aralığında resmi tatil de sayılırken özellikle çalışan ve tatil planı yapan vatandaşlar “Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman ve ayın kaçında bitiyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi tatil açıklaması…

Zilhicce ayının 10. Günü bu sene Salı gününe denk gelirken Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bayram tatili için nefesini tuttu. Binlerce kişi çeşitli tatil planlarıyla şimdiden yola koyulurken bir taraftan da "Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman ve ayın kaçında bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Detaylar bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Buna göre Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman ve ayın kaçında bitiyor? İşte detaylar…