Dinimizde kurbanlık kestikten sonra kılınan kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namaz şükür namazı olarak geçer. Kurban ibadetini gerçekleştirmeye hazırlanan pek çok kişi bu namazı, kurban kesen kişi kaç rekat namaz kılar sorusuyla araştırıyor. Kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınır sorusunun yanıtı Diyanet açıklamalarıyla haberimizde yer alıyor. İşte kurban sonrası şükür namazının farzları ve kılınışı.
KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?
Kurban kesildikten sonra namaz kılmak şart değildir. Bu bir şükür namazı olarak geçer ve kurban kesme imkanı bulan Müslüman sahip oldukları için Allah'a şükür etmek amacıyla bu namazı kılar.
KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ NASIL KILINIR?
Şükür namazı istenilen vakitte kılınabilir. Kişi abdestini aldıktan sonra kalben niyet eder. Daha sonra Subhaneke okuyarak ve besmele çekerek namaza başlar. Ardından Fatiha okunur. Devamında Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunması gerekir. Kurban kesen kadın kurban esnasında adetliyse şükür namazını adeti bittiğinde kılabilir.
KURBAN KESEN KİŞİ KAÇ REKAT NAMAZ KILAR?
Kurban sonrası şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz esnasında secde ederken Allah'a şükredilir ve bol bol dua edilir. Allah'ın verdiği nimetlere şükür için kılınan bu namazın ardından tesbihat ve duada bulunmak da önemlidir.
KURBAN SONRASI ŞÜKÜR NAMAZININ FARZLARIŞükür namazı ve şükür secdesi sünnet kabul edilir. Kurbanın ardından kılınan şükür namazı da dinimizde şart değildir, dolayısıyla bu namazın farzı da yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu kanaati yanlıştır.