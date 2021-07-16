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Haberler Yaşam Haberleri Kurban kesmek farz mı, sünnet mi, vacip mi? Kurban kesmenin dini hükmü nedir?
Giriş Tarihi: 16.7.2021 14:42 Son Güncelleme: 16.7.2021 14:44

Kurban kesmek farz mı, sünnet mi, vacip mi? Kurban kesmenin dini hükmü nedir?

Kurban kesmek farz mı, sünnet mi, vacip mi? Kurban kesmenin dini hükmü nedir?

Kurban kesmek farz mı, sünnet mi, vacip mi soruları son günlerde Diyanet’in açıklamaları arasında araştırılıyor. Kurban Bayramı’nın gelişiyle birlikte kurban kesimiyle ilgili araştırmalar hızlandı. Bu kapsam kurban kesmenin dini hükmü nedir sorusu da inceleniyor. Mezheplerde kurbanın hükmü ve farz olup olmadığına ilişkin Diyanet açıklamaları haberimizde.

Dinimizde bazı ibadetlerin farz, vacip ve sünnet oluşu mezheplere göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle kurban ibadeti dini hükmü yönünden, kurban kesmek farz mı, sünnet mi sorusuyla araştırılıyor. Kurbanın mahiyeti ve kurban kesmenin dini hükmü, bu ibadeti yerine getirecek vatandaşların gündeminde. İşte Diyanet açıklamalarıyla kurban ibadeti hakkında en çok araştırılanlar.

KURBAN KESMENİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR?

Kurban Bayramı'nın ve Zilhicce ayının en önemli ibadeti olan kurban, "Allah'a yakınlaşmak için vesile olan şey" anlamına gelir. Dini ölçülere göre zengin sayılan, akıl sağlığı yerinde olan, hür ve mukim kişiler Allah'ın rızasını kazanmak için kurban kesmektedir.

KURBAN KESMEK FARZ MI, SÜNNET Mİ, VACİP Mİ ?

Kurban Bayramı'nda kesilen kurbana udhiyye adı verilir. Mezheplerin çoğu, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefi mezhebine göre kurban ibadeti vaciptir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Dini hükmü ne olursa olsun toplumumuzda kurban ibadeti bir simge haline gelmiştir ve imkânı el veren herkes ibadetini yerine getirmektedir.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti bayram namazının kılındığı yerlerde bu namazdan hemen sonra; bayram namazı kılınamayan yerlerde ise fecirden yani sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefi mezhebine göre bayramın üçüncü günü akşamına kadar gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak gündüz kesilmesi daha hayırlıdır. Şafiîlere göre ise bayramın dördüncü günü gün batımına kadar kurban kesilebilir.

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Kurban kesmek farz mı, sünnet mi, vacip mi? Kurban kesmenin dini hükmü nedir?
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