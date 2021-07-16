Kurban satışlarında büyükbaşların yüzde 60'ı satıldı

Bayram öncesinde genellikle çevre illerden, Doğu ve İç Anadolu bölgelerinden İstanbul'a getirilen kurbanlıklar, pazarlarda alıcılarını bekliyor.

Hayvanlarının büyük bölümünü sattığını ,belirten besiciler Kurban bayramına sayılı günler kala büyükbaş hayvanların yüzde 60'inin satıldığı geri kalanın ise bayrama bir gün kala ve haftasonu satılmasını beklediklerini söylediler.

Türkiye'de kurban telaşının Pandemi ve tatil nedeniyle satışların yavaş gerçekleştiğini belirten Kırşehirden büyükbaş hayvanları getiren Ali Varış, "Genel olarak satışlarımız pandemi ve tatilden dolayı İstanbul'u terkedenlerden dolayı fena değil. Kağıthane bölgesinde 81 çadır var. 2 bin 200 hayvan getirildi.Kurbanlıklar 90 gün boyunca bulundukları bölgelerde her türlü testten geçirildiler. Sağlıksız olmayan pazara getirilmedi. Yöneticilerden sadece besicilerin pazardaki şartlarını kolaylaştırmasını istiyoruz. Pazarda Hayvanına göre 10, 15, 20, 25 bin lira arasında hayvanlarımızı sattık. Vatandaşların genelde hafta sonları ve bayrama yakın günlerde kurban aldığını, bu nedenle pazardaki hareketliliğin daha da artmasını bekliyoruz. Hijyen şartlarda Pandemi kurallarıyla satışlarımızı yapıyoruz" dedi.

BAŞKAN DR AHMET BAHADIR KURBAN SATIŞ ALANINI DENETLEDİ

Bayramın yaklaşmasıyla pazarlardaki hareketliliğin daha da artmaya başlayacağını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, kurban satış alanını gezerek kuralların pandemiye göre hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etti. Kurban alan vatandaşlarla sohbet etti.