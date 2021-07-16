Kurşunlu Camii önünde demokrasi nöbeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı ve Cuma namazı kıldığı Kurşunlu Cami önündeki demokrasi nöbetine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçe kaymakamları ve belediye başkan vekilleri, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemiyle ilgili yaptığı konuşma canlı olarak alandaki vatandaşlara verildi. Daha sonra güvercin uçuran ve açıklamalarda bulunan Vali Münir Karaloğlu, karanlık olan 15 Temmuz gecesinin nurlu bir sabaha, bir zafer sabahına evirildiğini söyledi.