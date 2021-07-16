Malatya bayram namazı saati: Malatya'da 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

2021 yılında Malatya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak diye merak ediliyor. Ülke genelinde pek çok vatandaş her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Kurban kesimine başlamadan önce bayram namazını kılacak olan vatandaşlar, 2021 Malatya Kurban Bayramı namazı vakti konusunda araştırma yapıyor. Malatya bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazandı. İşte Malatya için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı.

MALATYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Bayramın ilk günü güneşin doğuşunu takiben kılınan bayram namazı saatleri yurdun dört bir yanında merak ediliyor. Camilerde namaz için bir araya gelmeye hazırlanan vatandaşlar, Malatya bayram namazı saati hakkında araştırma yapıyor.