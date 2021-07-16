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Giriş Tarihi: 16.7.2021 14:00 Son Güncelleme: 16.7.2021 14:00

Mersin bayram namazı saati: Mersin'de 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Mersin bayram namazı saati: Mersin'de 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Yılda idrak ettiğimiz 2 dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. İslam aleminin bol bol ibadet edip, namaz kılacağı bugünde bayram namazı vakitleri merak ediliyor. İlk gün 20 Temmuz Salı sabahı Müslüman vatandaşlarımız camilere giderek bayram namazı kılacak ve dualar edecek. Camilerde saf tutacak olanlar Mersin bayram namazı saati kaçta sorusuna yanıt arıyor. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu. İşte Mersin bayram namazı saati 2021

İslam alemi için önem taşıyan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Salı gününe denk gelen bayramın birinci gününde namaz vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırırken Mersin bayram namazı saati kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Mersin'de bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile il il diğer bayram namazı saatleri tek tek duyuruldu. Buna göre; Mersin bayram namazı saati kaçta? 2021 Mersin Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

MERSİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Belirtilen tarihte bayram namazı için milyonlarca kişi yola koyularak camileri dolup taşıracak. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu. Diyanet ile Mersin Bayram namazı saat kaçta sorusu da böylelikle yanıt buldu.

2021 MERSİN KURBAN BAYRAMI NAMAZI VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Mersin bayram namazı saati şöyle: 06:10

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

BAYRAM NAMAZI

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları vâciptir.

İki bayram namazı vardır: Biri, Ramazan Bayramı namazı, diğeri de Kurban Bayramı namazıdır.

Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından takriben 45 dakika sonra başlayıp kaba kuşluğa kadardır.

Bayram namazları ikişer rek'attir ve cemâatle kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazı kılmaya uydum imama" diye niyet edilir. Aynen sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rek'atte üçer tekbîr vardır. Üçü, birinci rek'atte Sübhâneke'den sonra Fâti- ha'dan evvel; üçü de ikinci rek'atte kırâatten; (sûre veya üç âyetten) sonradır. Bu altı tekbîr vâciptir. Her iki rek'atin rükû tekbîrleri de vâcip olan tekbîrlere yakın olduğun- dan vâciptir. İftitâh tekbîri her namazda olduğu gibi bay- ram namazlarında da farzdır. Diğer tekbîrler sünnettir.

Bayram namazlarında hutbe, namazdan sonra oku- nur. Ramazan bayramında sadaka-i fıtır yani fitre- den, kurban bayramında da kurbandan bahsedilir.

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbîri okumak vâciptir.

Teşrik tekbîri şöyledir:

Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.

Bu tekbîri her mükellef kadın ve erkeğin, -Namazı ister cemâatle ister tek başına kılsın, ister müsâfir, ister mukim olsun- farzın selamından sonra hemen okuma- ları vâciptir.

2021 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

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Mersin bayram namazı saati: Mersin'de 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
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