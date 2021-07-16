Mersin’de yılın ‘ilk siyah incir hasadı’ başladı

Türkiye'de, siyah incir üretimi ve ihracatında önde gelen Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde, yılın ilk siyah incir hasadı başladı. Hasat buluşmasında incir şeklinde pasta kesildi, konuklara incir pestili, incir reçeli ve siyah incirden üretilen dondurma ikram edildi.

Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleşen 'Siyah İncir Hasadı'na, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz İlçe Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Dinçer Göçmen, Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Alikutsal Mete, Mersin Muhtarlar Dernek Başkanı Ali Gülgen, üreticiler ve Bağlarbaşı sakinleri katıldı.

GÜLTAK; "BAĞLARBAŞI İNCİRİNİ TÜM TÜRKİYE'YE TANITACAĞIZ"

Başkan Gültak, bölgede yetişen siyah incirin kaliteli olduğunu belirterek sahip çıkmak gerektiğini söyledi. İhsaniye (Melemez) Mahallesi'nde, gurme turizmi üzerine Youtuber'lar götürdüklerini, bir günde 500 bin kişinin köyü tanıdığını söyleyen Başkan Gültak, "Burada gerçekleştirdiğimiz etkinlik ve belediyemizin imkanlarını kullanarak, Bağlarbaşı'nın siyah incirini tüm Türkiye'ye tanıtacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın" dedi.

"DÖKÜLME SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ÜRETİCİYE DEMO-ARAZİ SAĞLADIK"

Başkan Gültak, üretim aşamasında dökülen incir sorununu ortadan kaldırmak için de üreticilere destek verdiklerini söyledi. Bölgede, belediyeye ait 6 dönümlük arazinin, 2 buçuk dönümünün erkek incir üretilmesi amacıyla demo-arazi olarak kullanılacağını belirten Gültak, bölgede, 400 hektarın üzerinde gerçekleşen 125 ila 150 ton arasındaki siyah incir üretiminin, ciddi bir ekonomik kazanç olduğunu ifade etti.

Başkan Gültak, "İki buçuk dönümlük demo araziden ve erkek incirin yetişmesinden sonra bu tonaj çok daha fazla artacaktır. İncirimizin çoğu yurtdışına gidiyor. Ama ne kadar çok üretirsek, mahallemize, ilçemize ve kentimize daha fazla ekonomik katkı sağlanmış olur. Kilosu 25 ila 30 lira, kimi zaman 40 liraya kadar çıkan bir ürün. Burada yetişen siyah inciri tüm Türkiye'ye tanıtmak ve öne çıkarma için çalışacağız. Hasadınız hayırlı, bereketli olsun" diye konuştu.

Akdeniz Belediyesi bünyesinde kurulacak olan sıcak ve soğuk asfalt tesisleri sayesinde, Akdenizli üreticilerin nakliye sıkıntısını tamamen ortadan kaldıracaklarını da söyleyen Başkan Gültak, bölgeye bir halı saha yapılması için gerekli çalışmaların da bayramdan sonra başlayacağı müjdesini verdi.

PAMUK "MARKALAŞMA, EN AZ ÜRETİM KADAR ÖNEMLİ"

Akdeniz İlçe Kaymakamı Muhittin Pamuk ise, "Pandemi süreci, tarım sektörünün çok stratejik ve çok önemli bir sektör olduğunu gösterdi. Bizler, petrolsüz yaşayabiliriz ama ekmeksiz yaşayamayız. Pandemi süreci, bir kez daha bize bu gerçeği hatırlattı" dedi.

Akdeniz'in, tarımsal üretim ve çeşitlilik açısından şanslı bir ilçe olduğunu belirten Kaymakam Pamuk, "Bu üretim ve çeşitliliğin daha üst noktalara çıkarılması son derece önemli. Bu da kamu-üretici, yerel yönetim-üreticinin işbirliği ve koordinasyonuyla ancak gerçekleşebilir. Bağlarbaşı'nda, incir üretimi konusunda çok önemli bilgi birikimi ve potansiyel var. Yıllık 150 ton civarında bir üretim gerçekleşiyor. Üretim önemli ama markalaşma, ürettiğimiz ürünün önce bölgede, daha sonra da tüm Türkiye'de, hatta dünyada tanınması, marka haline gelmesi, en az üretim kadar önemli. İşte bugün de burada, Bağlarbaşı siyah incirinin markalaşması noktasında bir birliktelik ve çaba içindeyiz. Bu noktada bizlere destek ve katkı veren Akdeniz Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Göçmen ise, Türkiye'de siyah incirin ilk hasat edildiği bölgenin Bağlarbaşı olduğuna dikkat çekti.