Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale
Giriş Tarihi: 16.7.2021 07:58

Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale

İHA
Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangına, sabahın erken saatlerinde havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Gündüz saatlerinde havadan uçak ve helikopterler yangına müdahale edilirken, akşam saatlerinden, sabahın ilk ışıklarına kadar karadan müdahale sürdü.

Büyük bir alanda devam eden yangına sabah saatlerinde yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı. Helikopterler havadan çeşitli yerlere müdahaleyi sürdürürken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tedbir amacıyla bazı evlerin boşaltıldığı öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA