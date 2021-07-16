Mudanyalı çocukların havuz isyanı

Bursa'da yüzme havuzu nedeniyle Büyükşehir Belediyesini 2 yıl önce mahkemeye veren ve davayı kazanan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanya'nın havuzu Mudanyalıların oldu" demişti. Oysa aradan geçen iki yıla rağmen havuzun kapıları Mudanyalı çocuklara hiç açılmadı. Harabeye dönen havuzun keyfini sadece martılar çıkarırken, Mudanyalı çocukların bayram sevinci yarım kaldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Belediyesi arasında 2010 yılında "Güzelyalı Yüzme Havuzu Projesi ve Uygulama İnşaatı" yapılmasına ilişkin protokol imzalanmış ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yüzme havuzu 2011 yılının Temmuz ayında hizmete açılmıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin merkez dışında inşa ettiği ilk yarı olimpik ölçülerdeki yüzme havuzu olan tesiste 9 yıl boyunca sportif amaçlı profesyonel hizmet verildi. 2016 yılında Mudanya Belediyesi, yerin kendilerine ait olduğunu belirterek, Eylül 2012 ila Kasım 2016 tarihleri arasını kapsayan dönem için 1 milyon 500 bin Türk lirası ecrimisil talebinde bulundu. Yargılama süreci sonunda mahkeme, havuzun Mudanya Belediyesi'ne devrine ve Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 700 bin Türk lirası ecrimisil ödemesine hükmetti.

MARTILARA HİZMET VERİYOR

Aradan geçen 2 yıla rağmen tesisin kapıları çocuklara bir türlü açılmadı. Uzun süredir pandemi nedeniyle günlerini evlerde geçiren ve 1,5 yılın ardından havuz ile buluşma hayali kuran çocuklar Mudanya Belediyesi bünyesindeki havuzun kapalı olmasına isyan etti. Havuz içindeki şezlong, şemsiye ve kışın havuzun üstünü örtmek için kullanılan dev branda çürümeye bırakıldı. Havuzdan tek faydalanabilen ise martılar oldu. Çocukların bu isyanını duyan Bursa Büyükşehir Belediyesi ise ilçe merkezindeki bir okulun bahçesine yarı olimpik ölçülerde portatif bir yüzme havuzu kurdu. Portatif havuzda yüzme eğitimi alan çocuklar gerçek havuza kavuşacakları günü bekliyor.

HERŞEY ÇOCUKLAR İÇİN

CHP'li belediye tarafından 2 yıldır kapalı tutulan havuzun açılması için çağrıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Biz burada yüzme havuzu yapmıştık. Bu havuz onların arazisine yapıldığı için bizim elimizden alındı. Bu durumu bir hukuk zaferi olarak topluma lanse ettiler. Bugün görüyoruz ki 2 yıldır Mudanya'nın yüzme havuzu kapalı. İçerisindeki her şey çürümeye terk edilmiş. Şükürler olsun imkânlarımız tam. Çocuklarımızın yüzme öğrenebilmesi için bu imkânları çocuklarımıza seferber ediyoruz. Ben bu vesile ile tekrar Mudanya Belediyesi'ni o yüzme havuzunu çocuklarımızla buluşturmaya davet ediyorum" dedi.