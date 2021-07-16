Nusaybin’de aşıya yoğun ilgi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye geneli uygulanan Kovid-19 aşı uygulamaları sürüyor. Nusaybin İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık ekipleri tarafından günlük olarak ilçe genelinde belirlenen noktalara Kovid-19 aşı uygulama stantları kurarak vatandaşları aşı yapıyor.

İlçede yapılan aşı uygulamalarına Nusaybin Kaymakamlığı ve Belediyesi destek olurken Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ın talimatları ile Kovid-19 aşısı olan vatandaşlara hediye dağıtıyor.

Vatandaşlar Nusaybin'de Kovid-19 aşısına büyük ilgi gösteriyor.