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Giriş Tarihi: 16.7.2021 16:35

Nusaybin’de aşıya yoğun ilgi

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de aşıya yoğun ilgi

Mardin’in Nusaybin ilçe Kaymakamlığı ve Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid-19 Aşı Uygulaması stantlarında aşı olan vatandaşlara hediye dağıttı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye geneli uygulanan Kovid-19 aşı uygulamaları sürüyor. Nusaybin İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık ekipleri tarafından günlük olarak ilçe genelinde belirlenen noktalara Kovid-19 aşı uygulama stantları kurarak vatandaşları aşı yapıyor.

İlçede yapılan aşı uygulamalarına Nusaybin Kaymakamlığı ve Belediyesi destek olurken Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ın talimatları ile Kovid-19 aşısı olan vatandaşlara hediye dağıtıyor.

Vatandaşlar Nusaybin'de Kovid-19 aşısına büyük ilgi gösteriyor.

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Nusaybin’de aşıya yoğun ilgi
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