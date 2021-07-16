Öğretmen çift otomobillerine kavuştu 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa
'da İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Emrah Madenci, paraya ihtiyaçları oldukları için arabasını 172 bin liraya satmak için internet sitesine ilan verdi. Verilen ilan sonucunda 23 Haziran'da F. B., B. A., ve M. A., Madenci ile iletişime geçti. Buluşma kararı alan araç sahibi ve alıcılar noterde yapılan işlemlerin ardından bir tatlıcıda buluştu. Devir öncesi 23 bin lirayı Madenci'ye veren şahıslar daha sonra kalan parayı teslim etmeleri için 'bankadan kredi çekeceğiz' diyerek aracı da alıp gittiler. Öğretmenin yanında kalan bir diğer kişi ise uzun süre telefonla konuştuktan sonra bir yakınının kaza yaptığını iddia ederek mekândan ayrıldı. Uzun bir süre tatlıcıda oturan Madenci, daha sonra dolandırıldığını anlayarak Avukatları İbrahim Tatar
ve Ahmet Atış aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdur öğretmenin aracının bulunması için harekete geçen polis ekipleri, yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda arabayı bularak aileye teslim etti. Aile de polislere teşekkür etti
Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen B. A. ve A. Ç.'ye yapılan operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak ceza evine konuldu. Ayrıca olaya karıştığı tespit edilen noter çalışanı 1 kişinin de görevden alındığı öğrenildi.