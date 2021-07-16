Olimpiyat sporcusu Özer Rektör Tuncel’i ziyaret etti

020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan 4x100 metre bayrak takımının milli atletlerinden, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Antrenörlük Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi Kayhan Özer, olimpiyatlar öncesi Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'i makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çukurova Üniversiteli şampiyonla gurur duyduklarını söyledi. Kayhan Özer, 23 Temmuz - 8 Ağustos arası Japonya'da düzenlenecek olimpiyatta Türkiye'yi temsil edecek.

"BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Şampiyon sporcuyla birlikte Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Dinç, Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Sevimli ve Antrenör Nuray Sev Özdemir'in de bulunduğu ziyarette Rektör Prof. Dr. Tuncel Çukurova Üniversiteli şampiyonla gurur duyduklarını söyledi. Prof. Dr. Tuncel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda madalya kazanmasının yanı sıra 2019 yılında U23 100 metre Türkiye rekorunu da kıran Özer'in, olimpiyat madalyasına uzanarak başarılarına bir yenisini ekleyeceğine inandığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çukurova Üniversitesi olarak spora ve sporcu yetiştirilmesine katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.

İLK OLİMPİYAT OYUNCUSU

Antrenör Nuray Sev Özdemir'in de şampiyonaya hazırlık antrenmanları hakkında bilgi aktardığı ziyarette Dekan Prof. Dr. Zeynep Dinç, ÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Antrenörlük Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi Kayhan Özer'in Adana'da atletizm branşında ilk olimpiyat sporcusu olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Tuncel, böylesine önemli bir organizasyona büyük emekler vererek olimpiyatlara katılma başarısı gösteren Kayhan Özer ve Antrenörü Nuray Sev Özdemir'e Çukurova Üniversitesi'ni gururlandırdığı için plaket ve çiçek takdim ederek olimpiyat oyunlarında başarı dileğinde bulundu.