Organize göçmen kaçakçılığına darbe

Hatay İl Jandarma Komutanlığı göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde Altınözü ve Kırıkhan ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisini aldı. Konu ile ilgili harekete geçen Jandarma Altınözü ilçesi Sivrikavak mahallesinde A.D. ve M.D. isimli şoförlerin kullandığı aracı durdurdu. Aracı kontrol eden Jandarma 25 düzensiz göçmeni yakaladı. Aracın Sürücüsü M.M. ve yanındaki B.M.'nin üzerinde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili organize göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen A.D, M.D. M.M. ve B.M. gözaltına alındı.

Kırıkhan İlçesi Kurtlusoğuksu Mahallesinde Jandarma tarağından durdurulan başka bir araçta ise 12 düzensiz göçmen ele yakalandı. Araç sürücüsü M.E.H. gözaltına alındı.

İki ilçede yaptığı operasyonlarla ülkemize yasa dışı yollarla giren toplam 37 düzensiz göçmeni yakalayan Jandarma' göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişiyi de gözaltına aldıb Jandarma yaptığı başarılı operasyonla takdir topladı. Gözaltına alındıktan sonra Jandarma'da işlemleri tamamlanan M.D., M.M., B.M. ve M.E.H sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine konurken, A.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.