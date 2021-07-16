Ormanya’ya en iyi ‘Ekolojik Destinasyon’

Kocaeli Kartepe
İlçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
'nin 2018 yılında faaliyete geçirdiği ve geçtiğimiz 3 yılda yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya, Uluslararası Ekoturizm Derneği Ekoturizm Ödülleri'nde "En iyi Ekolojik Destinasyon" seçildi. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı ve 2000 dönüm alan üzerine kurulan Ormanya, Uluslararası Ekoturizm Derneği Ekoturizm Ödülleri'nde "En iyi Ekolojik Destinasyon" seçildi. 100'e yakın ülkeden ve 1000'e yakın aday içerisinden, dünya genelindeki en iyi Ekolojik Destinasyon ödülüne Ormanya'nın layık görülmesi memnuniyetle karşılandı.