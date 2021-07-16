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Giriş Tarihi: 16.7.2021 14:02 Son Güncelleme: 16.7.2021 14:02

Osmaniye bayram namazı saati: Osmaniye'de 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Osmaniye bayram namazı saati: Osmaniye'de 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Osmaniye bayram namazı saati kaçta kılınacak? sorusu Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Osmaniye’de yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Adak adayan ve kestiği kurbanı ihtiyaç sahiplerine dağıtacak olanlar ilk günü 20 Temmuz’da idrak edilecek olan bayramın ilk saatlerinde kılacakları bayram namazına ilişkin saat bilgilerini camilere gitmeden önce öğrenmek isteyerek 2021 Osmaniye Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak edilen Osmaniye bayram namazı saati ve tüm detaylar.

Bu yıl Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nda bayram namazı için niyet eden Osmaniyeliler, Osmaniye bayram namazı saati ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyerek 2021 Osmaniye Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusu aracılığıyla detaylara erişmek istiyor.

OSMANİYE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Osmaniye bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;

  • Osmaniye ilimizde Kurban Bayramı namazı saat 06:03'de kılınacaktır.



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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Osmaniye bayram namazı saati: Osmaniye'de 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
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