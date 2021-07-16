Otomobil şarampole uçtu

Kaza Suruç-Şanlıurfa Yolunun 14'ncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'ya doğru seyir halinde ilerlemekte olan plakası öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkarak savrulan otomobil yol kenarında bulunan şarampole uçtu. Yaşanan kaza sonrası çevredekiler yardımı ile araç içerisinden çıkarılan kişilerden biri meydana gelen kazada yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.